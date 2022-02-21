ГУ МЧС по Забайкалью предупреждает, что причиной пожаров может стать зарядка мобильника

Устройство в розетке без телефона довольно часто становится причиной бытовых пожаров



Мобильный телефон давно стал неотъемлемой частью жизни практически каждого человека, а его зарядка таким же привычным делом, как ежедневный приём пищи. Оставленное устройство в розетке без телефона, может стать причиной бытовых пожаров, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



- Само по себе устройство не несёт опасности, но оставленное в розетке оно может загореться от технического сбоя или скачка напряжения. Отследить такое, если вы не находитесь дома, практически невозможно. Поэтому телефон лучше заряжать в присутствии человека, а также не стоит оставлять его на всю ночь, как тоже нередко делают многие граждане, - отмечают специалисты.



Также ГУ МЧС по Забайкалью призывает не использовать неисправные зарядные устройства.



- Даже небольшое повреждение провода уже делает его небезопасным. Перед включением убедитесь, что розетка исправна, также не стоит использовать сразу несколько мощных приборов на одном источнике питания, так как это может привести к аварийному режиму работы электросети, - сообщают сотрудники МЧС.

