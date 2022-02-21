В двух микрорайонах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд





В микрорайонах Новая Комушка и Горького идёт большой «собачий», сообщает администрация Улан-Удэ.Здесь задействовано несколько бригад по отлову бродячих животных. Также организована работа мобильного пункта городской станции по борьбе с болезнями животных.Мобильный пункт расположен по адресу ул. Северная, 92, возле досугового центра ТОС «Новая Комушка». Здесь ветеринары осматривают животных и бесплатно ставят прививку от бешенства, а за 150 рублей регистрируют и выдают жетон с индивидуальным номером.Мобильный пункт работает до 16:00.Для хозяев питомцев, у которых нет возможности самостоятельно приехать на пункт мобильной станции, работает штаб для вызова ветеринаров на дом. Телефон: 8 (924) 456-04-99. Также по этому номеру телефона можно сообщить о местонахождении безнадзорных животных.