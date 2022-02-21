Легкоатлеты Бурятии выиграли 4 медали всероссийских соревнований

Спортсмены успешно выступили в двоеборье



В Омске с 18 по 19 февраля прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок Татьяны Зеленцовой». Участниками турнира стали более 600 спортсменов из 22 регионов нашей страны, в том числе и 14 юных спортсменов из Бурятии.



Спортсмен из Бурятии Михаил Зверьков одержал уверенную победу в двоеборье 300 м + 600 м. Это не единственная победа спортсменов республики на этих соревнованиях. Кира Афаносова, Карина Гец и Максим Конечных удостоились бронзовых наград в двоеборье 600 м + 1000 м, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

