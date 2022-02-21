Хоккеист из Читы подписал контракт с клубом НХЛ

Уроженец Читы 19-летний Дмитрий Овчинников будет играть за «Торонто»



Бывший нападающий новосибирской «Сибири», 19-летний Дмитрий Овчинников, ранее игравший за читинскую команду «Мечта», подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт канадской команды.



Соглашение новичка рассчитано на три сезона, начиная с сезона 2021/22. Хоккеист присоединится к «Торонто Марлис» после того, как получит разрешение на работу в Канаде.



Ранее стало известно, что «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Овчинниковым. На его счету одна шайба и две результативные передачи в нынешнем сезоне.

