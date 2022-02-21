В Улан-Удэ ушла из жизни главная медсестра республиканской больницы

Нонна Ванчиковна Ринчинова трудилась главной медицинской сестрой почти 13 лет
18 февраля ушла из жизни главная медицинская сестра республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко, отличник здравоохранения Ринчинова Нонна Ванчиковна. О её кончине сообщили представители больницы.
Нонна Ванчиковна Ринчинова (Дабардаева) родилась 20 марта 1967 года в селе Дунда-Киреть Бичурского района Бурятской АССР.
Свою трудовую деятельность начала в должности санитарки глазного отделения республиканской больницы в 1987 году, совмещая работу и учёбу на вечернем отделении Улан-Удэнского медицинского училища по специальности «Сестринское дело».
В 1988 году, успешно окончив училище, переведена на должность медицинской сестры глазного отделения. Учитывая организаторские способности, хорошие теоретические знания в марте 1993 года была переведена на должность старшей медицинской сестры терапевтического отделения, где проработала 16 лет.
В 2006 году успешно окончила Новосибирскую государственную медицинскую академию по специальности «Сестринское дело».
Нонна Ванчиковна была назначена главной медицинской сестрой РКБ имени Семашко в 2009 году.
Ею была проведена большая работа по оптимизации деятельности среднего медицинского персонала больницы, внедрены пациентоориентированные сестринские технологии.
- Принимала активное участие во внедрении системы менеджмента качества (СМК), в проведении семинаров по СМК, внедрении системы по управлению рисками в сестринской практике больницы на основе процессного подхода. Ею была организована работа по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, организована работа кабинетов централизованного обезболивания, хранения лекарственных средств и полихимиотерапии, по инфекционной и хирургической безопасности. Ввела новые методы обучения и контроля знаний, - рассказали в больнице.
Нонна Ванчиковна была членом правления Ассоциации средних медицинских работников республики, внесла большой вклад в развитие сестринского дела.
Прощание состоится сегодня, 21 февраля.
В Улан-Удэ ушла из жизни главная медсестра республиканской больницы
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