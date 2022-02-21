Победителем первенства стал Сергей Цыренов
Спортсмен из Бурятии Сергей Цыренов вместе с Баиром Торгубаевым и Мухибулло Махмудовым стал победителем первенства Европы по стрельбе из лука в командном зачёте.
В командном соревновании ещё одной представительнице республики Инне Степановой вместе с Туяной Будажаповой и Викторией Мыльниковой удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы в классическом луке. Ещё одну бронзовую награду в индивидуальных состязаниях выиграл спортсмен центра спортивной подготовки РБ Эрдэм Цыдыпов.
- Первая международная медаль в этом сезоне. Было трудно, но мы справились. Девочки, стрельба с вами приносила удовольствие и уверенность, - делится Инна Степанова на личной странице в Instagram.
Путёвки на чемпионат и первенство Европы по стрельбе из лука, которое прошло в Словении с 13 по 20 февраля удалось завоевать четверым спортсменам Бурятии по итогам чемпионата и первенства России, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Лучники Бурятии завоевали 3 медали первенства и чемпионата Европы
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