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Лучники Бурятии завоевали 3 медали первенства и чемпионата Европы

Лучники Бурятии завоевали 3 медали первенства и чемпионата Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителем первенства стал Сергей Цыренов

Спортсмен из Бурятии Сергей Цыренов вместе с Баиром Торгубаевым и Мухибулло Махмудовым стал победителем первенства Европы по стрельбе из лука в командном зачёте.

В командном соревновании ещё одной представительнице республики Инне Степановой вместе с Туяной Будажаповой и Викторией Мыльниковой удалось завоевать бронзовую медаль чемпионата Европы в классическом луке. Ещё одну бронзовую награду в индивидуальных состязаниях выиграл спортсмен центра спортивной подготовки РБ Эрдэм Цыдыпов.

- Первая международная медаль в этом сезоне. Было трудно, но мы справились. Девочки, стрельба с вами приносила удовольствие и уверенность, - делится Инна Степанова на личной странице в Instagram.

Путёвки на чемпионат и первенство Европы по стрельбе из лука, которое прошло в Словении с 13 по 20 февраля удалось завоевать четверым спортсменам Бурятии по итогам чемпионата и первенства России, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ. 
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