Участковых района Бурятии наградили автомобилем

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Отделение участковых Мухоршибирского района стало лучшим в республике



По итогам прошлого года отделение участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Мухоршибирскому району стало лучшим в Бурятии. В качестве поощрения отделение награждено новеньким автомобилем LADA Niva.



- Ежегодно по итогам года оценивается работа как территориальных, так и отдельных подразделений МВД Бурятии. Участковые Мухоршибири стали лучшими по итогам 2021 года. Учитывалась как оценка оперативной обстановки в районе, так и качество проводимых профилактических мероприятий, - сообщили «Байкал-Daily» в региональном МВД.



В Мухоршибирском отделении участковых работает 10 полицейских. В тройке лучших самых «близких» к жителям районов отделений – баргузинские и джидинские полицейские. На втором месте – баргузинцы, на третьем – джидинцы. В прошлом году полицейские также были награждены автомобилем. Награждение российских полицейских российским автомобилем становится традицией в бурятском МВД.

