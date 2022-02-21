Отделение участковых Мухоршибирского района стало лучшим в республике
По итогам прошлого года отделение участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Мухоршибирскому району стало лучшим в Бурятии. В качестве поощрения отделение награждено новеньким автомобилем LADA Niva.
- Ежегодно по итогам года оценивается работа как территориальных, так и отдельных подразделений МВД Бурятии. Участковые Мухоршибири стали лучшими по итогам 2021 года. Учитывалась как оценка оперативной обстановки в районе, так и качество проводимых профилактических мероприятий, - сообщили «Байкал-Daily» в региональном МВД.
В Мухоршибирском отделении участковых работает 10 полицейских. В тройке лучших самых «близких» к жителям районов отделений – баргузинские и джидинские полицейские. На втором месте – баргузинцы, на третьем – джидинцы. В прошлом году полицейские также были награждены автомобилем. Награждение российских полицейских российским автомобилем становится традицией в бурятском МВД.
Участковых района Бурятии наградили автомобилем
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