В Бурятии возобновлён авиамаршрут Улан-Удэ – Омск

Направление входит в перечень субсидируемых маршрутов



С 20 февраля авиакомпания Red Wings возобновила прямые рейсы по маршруту Омск – Улан-Удэ – Омск. Ориентировочная стоимость билета в одну сторону составляет 4800 рублей.



Направление вошло в перечень субсидируемых маршрутов Дальневосточного федерального округа. Напомним, открытие рейса, после 30 летнего перерыва, произошло в сентябре прошлого года. В этом году рейс стартовал в феврале, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



- Пока прямое сообщение с Омском будет осуществляться раз в неделю – по воскресеньям, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

