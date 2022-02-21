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В Бурятии возобновлён авиамаршрут Улан-Удэ – Омск

В Бурятии возобновлён авиамаршрут Улан-Удэ – Омск
Общество,  Фото:pixabay.com
Направление входит в перечень субсидируемых маршрутов

С 20 февраля авиакомпания Red Wings возобновила прямые рейсы по маршруту Омск – Улан-Удэ – Омск. Ориентировочная стоимость билета в одну сторону составляет 4800 рублей.

Направление вошло в перечень субсидируемых маршрутов Дальневосточного федерального округа. Напомним, открытие рейса, после 30 летнего перерыва, произошло в сентябре прошлого года. В этом году рейс стартовал в феврале, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

- Пока прямое сообщение с Омском будет осуществляться раз в неделю – по воскресеньям, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
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