В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования проведут в Иволгинском районе



5 марта в Бурятии пройдёт первенство республики по спортивному ориентированию на лыжах. Соревнования состоятся на база отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района.



Первенство проводится в дисциплине «Лыжная гонка-классика». Обязательна предварительная регистрация и заявка с допуском врача.



С 11:00 будут выдаваться номера. Парад открытия соревнований начнётся в 12:20. Старт первенства будет дан в 13:00. В 15:40 запланированы награждение участников и закрытие соревнований. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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