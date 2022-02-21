Премьера криминальной драмы с рэпером из Бурятии состоится 1 марта

Съёмки в сериале «ЮЗЗЗ» стали для уроженца Бурятии первым киноопытом
1 марта 2022 года в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера сериала «ЮЗЗЗ» (18+) — криминальной драмы о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок. Сериал будет доступен эксклюзивно подписчикам PREMIER. Одну из ролей в этой истории сыграл рэпер Fardi (Фарди Самедов), этнический азербайджанец, который родился и вырос в Северобайкальске в Бурятии.
Съёмки в сериале «ЮЗЗЗ» стали для него первым киноопытом. Fardi позвонил режиссёр драмы Стас Иванов, предложил встретиться и обсудить сотрудничество. Диалог о совместной работе велся на протяжении месяца, а после этого парень попал в кино.
- Сериал может быть интересен и молодежи, и взрослому поколению. Про что и про кого? Пока комментировать не буду, подержим интригу, - рассказал музыкант.
Главные роли в картине исполнили Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв, Мария Машкова и Гела Месхи.
Восьмисерийная история «ЮЗЗЗ» (Юго-Запад) снималась в Ростове-на-Дону. Сюжет сериала разворачивается в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».
В реальности, в Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, как рассказывает креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название в сериале дали необеспеченной части старого города. К тому же сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать».
Несмотря на важную криминальную сюжетную линию, сериал не об этом, а о молодёжи, как подчеркивает режиссер «ЮЗЗЗ» Стас Иванов.
- Хотелось, чтобы это была какая-то тёплая, южная история — с этими мыслями мы и искали город действия. Мы приехали в Ростов и влюбились в него сразу. В нашем сериале город, где все происходит, играет большую роль. Можно сказать, что Ростов – папа стал одним из действующих персонажей. И в этот город мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой, — говорит Стас Иванов.
В съемках «ЮЗЗЗ» участвовали и местные жители Ростова-на-Дону, и хип-хоп исполнители, которые популярны в городе. Чтобы снять одну из сцен, съёмочная группа организовала реальный баскетбольный турнир на крыше торгового центра. «Собрали 32 самые крутые команды по уличному баскетболу 3 на 3, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс», — вспоминает креативный продюсер Илья Шаф.
Для съёмок сцены, в которой герои сериала пришли на тусовку в клуб, в Москве организовали настоящий сольный концерт группы «Недры». На него были приглашены настоящие фанаты группы. В концерте приняли участие и молодые музыканты, специально приехавшие из Ростова-на-Дону.
Премьера криминальной драмы с рэпером из Бурятии состоится 1 марта
Общество, Фото:
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