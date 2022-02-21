В Бурятии строитель БАМ через суд решал жилищный вопрос

Разобраться в деле пенсионеру помогла прокуратура
В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился пенсионер с заявлением о нарушении его жилищных прав.
Установлено, что в период строительства Байкало-Амурской магистрали мужчине предоставлено временное жилье, которое в последующем было признано аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим жилой дом включён в программу по переселению на общих основаниях.
Однако документы, подтверждающие факт предоставления заявителю временного жилья отсутствуют.
В ходе прокурорской проверки получены доказательства этого факта.
В суд было направлено заявление об установлении факта предоставления заявителю временного жилья в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
- Установленный факт позволит гражданину реализовать своё право на первоочередное улучшение жилищных условий, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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