В Бурятии строитель БАМ через суд решал жилищный вопрос

Разобраться в деле пенсионеру помогла прокуратура



В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратился пенсионер с заявлением о нарушении его жилищных прав.



Установлено, что в период строительства Байкало-Амурской магистрали мужчине предоставлено временное жилье, которое в последующем было признано аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим жилой дом включён в программу по переселению на общих основаниях.



Однако документы, подтверждающие факт предоставления заявителю временного жилья отсутствуют.



В ходе прокурорской проверки получены доказательства этого факта.



В суд было направлено заявление об установлении факта предоставления заявителю временного жилья в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали. Северобайкальский городской суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.



- Установленный факт позволит гражданину реализовать своё право на первоочередное улучшение жилищных условий, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

