В Бурятии по дороге к сельской школе не было светофора

Главе района внесли прокурорское представление



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии в селе Михайловка на прилегающей к школе территории отсутствуют светофор и пешеходные ограждения. Это создаёт угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью людей.



К органу местного самоуправления был предъявлен иск с требованием обязать установить пешеходное ограждение вдоль образовательного учреждения.



По результатам рассмотрения представления прокурора района, внесённого главе района, вблизи школы установили светофор для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Бурятии.

