Улан-удэнца отправили в колонию за убийство друга детства

Мужчина отрицал вину, инсценировав самоубийство
Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ на основании решения коллегии присяжных заседателей постановил приговор в отношении подсудимого, осуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком 9 лет 6 месяцев
В судебном заседании установлено, что 55-летний житель Улан-Удэ в августе 2020 года в ходе распития спиртного с другом детства нанёс ему семь ударов ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Улан-удэнец отрицал свою вину, пытаясь инсценировать суицид потерпевшего.
- Коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным и пришла к выводу, что он заслуживает снисхождения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Верховным судом республики по результатам рассмотрения апелляционной жалобы осуждённого приговор суда оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
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