В Улан-Удэ днём до -12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -21,-26, по северу до -35,-40, днём -10,-15, местами до -5, по северу -18,-23.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -10,-12.

