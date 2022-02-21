По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -21,-26, по северу до -35,-40, днём -10,-15, местами до -5, по северу -18,-23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -24,-26, днём -10,-12.
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
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