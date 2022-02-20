Пока вопрос о переводе в федеральные центры не стоит
Пострадавшая от нападения собаки женщина прооперирована, её состояние стабильно тяжёлое.
- Пока вопрос о переводе в федеральные центры не стоит. Наблюдают за состоянием, - сообщили сегодня в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 февраля около 17 вечера находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай совершил нападение на проходящую мимо женщину в СНТ «Авиатор» в Улан-Удэ.
38-летняя женщина с множественными укушенными ранами головы, лица, бедра, паховой области и шоком 3 степени была доставлена бригадой скорой помощи в БСМП.
Местные жители отогнали собаку и удерживали до прибытия служб отлова. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники службы отлова, комитета городского хозяйства, полицейские.
В настоящий момент собака отловлена, её хозяйка установлена. На месте происшествия работали вчера сотрудники полиции. Напавшее на горожанку животное доставлено в приют подрядной организации по отлову.
Улан-удэнка, пострадавшая от нападения алабая, находится в тяжёлом состоянии
Общество, Фото:
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