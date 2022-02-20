Жителей региона приглашают отпраздновать свадьбу в День семьи, любви и верности, 8 июля
Служба ЗАГС Иркутской области совместно с архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы» приглашает жителей региона отпраздновать свадьбу в День семьи, любви и верности, 8 июля. Зарегистрировать брак в Тальцах в этот день смогут сразу несколько пар молодожёнов. Об этом сообщили в правительстве области.
Программой мероприятия предусмотрена торжественная регистрация брака молодожёнов, заключающих брак в этот день, участие новобрачных и их гостей в театрализованном действии (0+), включающем элементы русских народных свадебных традиций, праздничный концерт.
Подать заявление молодожёны могут до 7 июня 2022 года в отделы города Иркутска и Иркутского района областной службы ЗАГС. Кроме того, заявление на регистрацию заключения брака молодые пары могут подать и через Единый портал государственных и муниципальных услуг, выбрав дату и время регистрации.
Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти православных святых Петра и Февронии из города Муром, которых почитают как хранителей домашнего очага и любви. Символом праздника является ромашка.
Жителей Иркутской области приглашают отпраздновать свадьбу в Тальцах
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