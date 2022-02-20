В Бурятии в 2021 году с продажи сняли 12 партий мясной продукции

Общий вес некачественной продукции составил более 80 кг



Управлением Роспотребнадзора по Бурятии на регулярной основе проводятся мероприятия по надзору за качеством и безопасностью мясной продукции.



- В 2021 году по итогам проведённых лабораторных исследований мясной продукции 1,2% проб не соответствовало обязательным требованиям по микробиологическим показателям, 0,1% - по физико-химическим показателям. Снято с реализации 12 партий мясной продукции общим весом более 80 кг. В отношении субъектов, реализующих некачественную продукцию, приняты меры административного воздействия, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



Им выданы предписания об устранении нарушений в установленные сроки.



