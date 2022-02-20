В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 1054 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Скончались три пациента с COVID-19



По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 20 февраля зарегистрировано 116337 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (53653) приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 1054 новых больных коронавирусом.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 937 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га.



По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 20 февраля в стационарах получают лечение 1626 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 1074. За предыдущие сутки госпитализировано 95 пациентов.



В отделениях реанимации находятся 158 пациентов (из них старше 65 лет – 121), на ИВЛ – 60 пациентов (из них старше 65 – 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 44.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 2151 койка: занято – 1626, свободно – 525 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,6%.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 10111 человек.



Выздоровели от COVID-19 – 92282 пациента, в том числе за сутки 1086 человек, дополнительно снято с наблюдения - 2179.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2773 человека, в том числе за минувшие сутки три пациента (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет –2 чел.).





