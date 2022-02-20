Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 3

Фестиваль огня и света на площадке у «Пионера», фестиваль «Алтаргана-2016», 350-летие Улан-Удэ и многое другое
«Байкал-Daily» продолжает фотопроект, в котором благодаря работам фотокорреспондента Сергея Тарасенко можно окунуться в прошлое.
Реконструкция школы №2. Строительство Успенского кафедрального собора. Реставрационные работы на «Арбате». Покраска ступ Примирения в дацане Ринпоче Багша на Лысой горе.
- Нео-этно: удивительные ворота на улице Лебедева с орнаментами из цветных крышек от пластиковых бутылок. Трогательный привет из СССР: неоновая (когда-то) реклама «Госстрах» на Элеваторе. Жить этому историческому артефакту осталось ровно до планового ремонта крыши. Его бы в музей, - отмечает Сергей Тарасенко.
Фестиваль огня и света на площадке у «Пионера». XII международный всебурятский фестиваль «Алтаргана-2016». 350-летие Улан-Удэ. Юбилейный мега-торт. Карнавальное шествие на площади Советов. «Верхнеудинская ярмарка» на площади Революции.
Памятник жертвам политических репрессий на новом месте. Улица Линховоина переименована в Соборную.
Остальные части фотоархива столицы Бурятии, начиная с 2005 года, - по ссылке.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 2
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Общество, Фото:
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