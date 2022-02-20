Житель Иркутской области получил 19 лет за убийство семейной пары

Преступление произошло зимой прошлого года



Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Куйтунского района, который обвинялся в убийстве двух лиц.



На протяжении последних лет подсудимый проживает в зимовье, расположенном в лесу в 15 км от посёлка Новая Тельба. Когда мужчина ходит в посёлок, то по дороге ему могут встретиться волки, поэтому он всегда берёт с собой для безопасности ружьё, которое оставляет около моста перед деревней.



Так, в феврале 2021 года он вышел из своего зимовья и направился в посёлок, чтобы купить продукты. На улице встретил женщину, которая пригласила его к себе в квартиру. Там они стали распивать спиртные напитки с ней и её сожителем. В ходе застолья хозяин квартиры стал высказывать подсудимому претензии по поводу того, что тот присваивал себе рыбу, пойманную другим человеком, а женщина предложила гостю уйти. Эти действия подсудимый воспринял как оскорбление и затаил обиду, после чего ушёл и направился к другому мужчине, где продолжил распивать спиртное. В ходе беседы у них также возник конфликт по поводу присваивания рыбы.



- После этого у подсудимого возник преступный умысел, направленный на причинение смерти «обидчикам», реализуя который он ушёл, чтобы взять своё заряженное патронами двуствольное ружьё, - отмечают в суде.



Вернувшись в дом к знакомому, он произвёл в присутствии его несовершеннолетней дочери два выстрела в область туловища, однако выстрелы в связи с осечками не произошли.



После он направился в квартиру к семейной паре, где произвёл в мужчину и женщину выстрелы в область грудной клетки. Смерть потерпевших наступила на месте.



Затем мужчина вернулся в квартиру к знакомому, сообщил об убийстве и предложил пойти и убедиться в преступлении. Увидев тела, последний решил отобрать ружьё, повалил подсудимого на пол, но тот направил ствол в область головы и стал угрожать убийством. Через некоторое время мужчины успокоились и разошлись. Подсудимый направился в своё зимовье, но по дороге был задержан сотрудниками полиции.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После отбытия основного наказания судом назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу.



