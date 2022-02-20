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В Бурятии фельдшера обязали вернуть часть выплаты в 500 тысяч

В Бурятии фельдшера обязали вернуть часть выплаты в 500 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Также медработник заплатит неустойку

Министерство здравоохранения Бурятии обратилось в суд с иском к жительнице республики и просило взыскать с неё часть единовременной компенсационной выплаты и неустойку.

Выяснилось, что в 2018 году между жительницей региона и Баунтовской центральной районной больницей был заключён трудовой договор, а также договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медработникам. Согласно последнему документу, женщине перечислили выплату в 500 тысяч рублей. В свою очередь, она приняла на себя обязательство отработать фельдшером в больнице в течение пяти лет. Однако до истечения этого срока в 2021 году трудовой договор между сторонами был расторгнут по инициативе фельдшера.

Райсуд удовлетворил исковые требования министерства, взыскав с женщины компенсационную выплату пропорционально неотработанному времени и неустойку за нарушение обязательств.

- Судебная коллегия согласилась с выводами районного суда, указав, что ответчик Ц., заключая в 2018 году договор на получение единовременной компенсационной выплаты, добровольно приняла на себя обязанность отработать в районной больнице не менее 5 лет по трудовому договору, а в случае увольнения без уважительных причин до истечения данного срока, обязалась возвратить истцу перечисленную ей часть компенсационной выплаты пропорционально неотработанному времени, - отмечают в Верховном суде Бурятии.

Вместе с тем, коллегия посчитала необходимым изменить решение суда первой инстанции в части размера взысканной неустойки, поскольку её размер судом первой инстанции был необоснованно снижен - без ссылок на конкретные обстоятельства, позволяющие уменьшить размер неустойки.

Судебная коллегия, оценив все представленные доказательства, материальное положение ответчика, длительность нарушения обязательств, а также исходя из соразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства, увеличила размер подлежащей взысканию неустойки за нарушения обязательств. 
медицинские работники суд

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