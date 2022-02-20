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В Бурятии ветреная погода

В Бурятии ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём всего -11 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-западный 2-7, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по северу -19,-24.

В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -10,-12.
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