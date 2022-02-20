В Бурятии ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём всего -11 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного. Ветер ночью юго-западный, днём с переходом на северо-западный 2-7, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по северу -19,-24.



В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -10,-12.

