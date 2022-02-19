В Иркутской области ушло в суд дело об убийстве 15-летней давности

Двое мужчин ограбили и убили женщину



Два жителя Иркутской области обвиняются по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем».



По версии следствия, ночью 13 сентября 2006 года молодой человек и его приятель проиграли деньги в игровом салоне, расположенном в 4 микрорайоне. Затем у один из них решил напасть на торговый павильон, украсть имущество продавцов. Совместно они реализовали задуманное. Утром, находясь возле магазина, расположенного на улице Матросова в Шелехове, они убили 34-летнюю женщины, задушив её. Затем забрали деньги потерпевшей и скрылись с места преступления.



- Следователи СК и криминалисты, изучая приостановленные уголовные дела, провели по указанному преступлению комплекс дополнительных следственных действий, и вышли на след подозреваемых. На допросе задержанные признались в содеянном, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



С момента задержания мужчины находятся под стражей. Уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу.

