В Бурятии выбрали лучшие исправительные учреждения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Состоялось торжественное награждение



В УФСИН по Бурятии состоялось награждение исправительных учреждений за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности за 2021 год. Так, по итогам рейтинговой оценки деятельности учреждений 1 место присуждено коллективу исправительной колонии № 7, 2 место – следственного изолятора № 1, а третье место – исправительной колонии № 1.



За высокий вклад в становление и развитие ветеранского движения уголовно-исполнительной системы региона, достигнутые показатели в деятельности Совета ветеранов, участие в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения сотрудников, активную гражданскую и жизненную позицию председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Республике Бурятия Елизавета Алексеева награждена ценным подарком.



Награждение состоялось расширенном заседании коллегии «Об итогах деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в Республике Бурятия за 12 месяцев 2021 года» под председательством начальника пенитенциарной системы региона Сергея Кудрявцева, сообщили в пресс-службе ведомства.

