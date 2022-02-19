Состоялось торжественное награждение
В УФСИН по Бурятии состоялось награждение исправительных учреждений за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности за 2021 год. Так, по итогам рейтинговой оценки деятельности учреждений 1 место присуждено коллективу исправительной колонии № 7, 2 место – следственного изолятора № 1, а третье место – исправительной колонии № 1.
За высокий вклад в становление и развитие ветеранского движения уголовно-исполнительной системы региона, достигнутые показатели в деятельности Совета ветеранов, участие в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения сотрудников, активную гражданскую и жизненную позицию председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Республике Бурятия Елизавета Алексеева награждена ценным подарком.
Награждение состоялось расширенном заседании коллегии «Об итогах деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в Республике Бурятия за 12 месяцев 2021 года» под председательством начальника пенитенциарной системы региона Сергея Кудрявцева, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии выбрали лучшие исправительные учреждения
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