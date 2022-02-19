В Хоринском районе Бурятии спасатели ищут мужчину

Мужчину пропал более месяца назад





От сотрудников полиции в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление о розыске мужчины. По имеющейся информации, 35-летний мужчина 16 января ушёл с пилорамы и до настоящего времени не вернулся.Вчера утром спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек и одной единице техники выехали в Хоринский район на его поиски.- За минувшую пятницу спасателями БРПСС было обследовано три квадратных километра лесного массива. Поиск результатов не дал продолжаются сегодня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Сотрудники полиции разыскивают мужчину 1986 года рождения, проживающего в селе Комсомольское Еравнинского района.европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые.мизинец на левой руке не сгибается, шрам возле большого пальца.куртка зимняя (пуховик) синяя, шапка спортивная тёмно-серая с красной полосой (тонкая), джинсы чёрные, кроссовки зимние коричневые.Ранее не уходил.При обнаружении сообщить в МО МВД России «Хоринский» по тел.: 102(112), 8-301-48-23-7-80.