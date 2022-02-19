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В Хоринском районе Бурятии спасатели ищут мужчину

В Хоринском районе Бурятии спасатели ищут мужчину
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчину пропал более месяца назад

От сотрудников полиции в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление о розыске мужчины. По имеющейся информации, 35-летний мужчина 16 января ушёл с пилорамы и до настоящего времени не вернулся.

Вчера утром спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек и одной единице техники выехали в Хоринский район на его поиски.

- За минувшую пятницу спасателями БРПСС было обследовано три квадратных километра лесного массива. Поиск результатов не дал продолжаются сегодня, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину 1986 года рождения, проживающего в селе Комсомольское Еравнинского района.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см., волосы русые.

Особые приметы: мизинец на левой руке не сгибается, шрам возле большого пальца.

Был одет: куртка зимняя (пуховик) синяя, шапка спортивная тёмно-серая с красной полосой (тонкая), джинсы чёрные, кроссовки зимние коричневые.

Ранее не уходил.

При обнаружении сообщить в МО МВД России «Хоринский» по тел.: 102(112), 8-301-48-23-7-80.
поисковая операция спасатели без вести пропавшие

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