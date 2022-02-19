В небо запустят более 300 фейерверочных зарядов
На полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) участвовали в генеральной тренировке по проведению артиллерийского салюта в рамках подготовки к празднованию «Дня защитника Отечества».
В мероприятии приняли участие артиллерийские расчёты буксируемых 122-мм гаубиц Д-30.
- В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами командирами подразделений основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, - сообщили в пресс-службе ВВО.
23 февраля на острове Комсомольский города Улан-Удэ силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы республики состоится праздничный салют. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
Военные Бурятии готовят салют на День защитника Отечества
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