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Военные Бурятии готовят салют на День защитника Отечества

Военные Бурятии готовят салют на День защитника Отечества
Общество,  Фото:screenshot
В небо запустят более 300 фейерверочных зарядов

На полигоне «Сосновый Бор» в Бурятии военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) участвовали в генеральной тренировке по проведению артиллерийского салюта в рамках подготовки к празднованию «Дня защитника Отечества».

В мероприятии приняли участие артиллерийские расчёты буксируемых 122-мм гаубиц Д-30.

- В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами командирами подразделений основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов, - сообщили в пресс-службе ВВО.

23 февраля на острове Комсомольский города Улан-Удэ силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей столицы республики состоится праздничный салют. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

ВВО военнослужащие салют

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