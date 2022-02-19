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В Улан-Удэ обсудят увеличение рейсов в Монголию

В Улан-Удэ обсудят увеличение рейсов в Монголию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В столицу Бурятии прибыл гендиректор Hunnu Air

Сегодня на регулярном рейсе в Улан-Удэ из Улан-Батора прилетел генеральный директор авиакомпании Hunnu Air. О его прибытии и целях визита сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Будем обсуждать увеличение рейсов между Улан-Удэ и Улан-Батором. Географически - Улан-Батор самый ближайший город - сосед миллионник для Улан-Удэ и нам нужно как можно больше рейсов с Монголией! – сказал Дмитрий Гармаев в видеосообщении.

Он выразил надежду, что пассажиры из Монголии через аэропорт «Байкал» будут летать по России. В подкрепление своих слов он привёл некоторые статистические данные.

- До пандемии около 15% московского пассажиропотока были граждане Монголии. Поэтому мы думаем, что пассажиры из Монголии будут летать через Улан-Удэ не только в Москву, но и по другим направлениям нашего аэропорта. А сейчас у нас уже 16 направлений. Hunnu Air, Монголия, аэропорт «Байкал». Все на рейс! – заключил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Пассажирское авиасообщение между Россией и Монголией, прерванное весной 2020 года из-за пандемии, возобновилось 11 декабря 2021 года.


авиаперевозки Монголия

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