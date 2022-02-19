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Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 115 тысяч

Коронавирус в Бурятии превысил отметку в 115 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ежесуточный прирост держится в пределах тысячи

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 февраля в Бурятии зарегистрировано 115 283 случаев заражения COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (53 225) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 1078. Показатель в пределах «тысячи» держится уже несколько дней. Накануне сообщалось о 1108, днём ранее было 1093, 1067 новых больных. Высокий ежесуточный прирост обусловлен выявленным в январе штаммом «омикрон». Тогда заболеваемость резко увеличилась – выше 1600 заражённых. Сейчас наблюдается некоторое снижение.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 959 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2770 человек, в том числе за прошедшие сутки скончались 11 пациентов, десять из которых были старше 65 лет.

Выздоровели от COVID-19 – 91 196 человек, в том числе 1072 за прошедшие сутки. Дополнительно снято с наблюдения – 2584 человек.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2151 койка: заняты – 1642, свободны – 509 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,3%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 13 045 человек.

В стационарах получают лечение 1642 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 158 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 150 пациентов, из них старше 65 лет – 114, на ИВЛ – 55 пациентов.

Всего в Бурятии первично привито 492 710 человек (68,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 465 361 человек (64,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 135 401 человек, завершили 119 263 человек. 
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