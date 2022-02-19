Тайбоксёр из Бурятии поборется за золотую медаль первенства Европы

Впереди у Екатерины Карнаковой финальный поединок



Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова вышла в финал Первенства Европы по тайскому боксу. Сегодня состоится финальный поединок с опытной представительницей Бельгии Сарой Пиккирилло.



С 12 по 20 февраля в Турции проходят Чемпионат и Первенство Европы по тайскому боксу, в которых участвуют более 600 спортсменов из 37 стран.



Спортсменка является серебряным призёром первенства мира и первенства России по тайскому боксу, а также победителем XIII открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств, сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.



