Впереди у Екатерины Карнаковой финальный поединок
Спортсменка из Бурятии Екатерина Карнакова вышла в финал Первенства Европы по тайскому боксу. Сегодня состоится финальный поединок с опытной представительницей Бельгии Сарой Пиккирилло.
С 12 по 20 февраля в Турции проходят Чемпионат и Первенство Европы по тайскому боксу, в которых участвуют более 600 спортсменов из 37 стран.
Спортсменка является серебряным призёром первенства мира и первенства России по тайскому боксу, а также победителем XIII открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств, сообщили в пресс-службе министерства спорта Бурятии.
Тайбоксёр из Бурятии поборется за золотую медаль первенства Европы
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