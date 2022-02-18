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В Улан-Удэ стартовал турнир памяти экс-председателя федерации стрельбы из лука

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира памяти профессора Бориса Санданова

18 февраля в Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир памяти профессора Бориса Санданова, который был первым председателем федерации стрельбы из лука Бурятии. Борис Дамбаевич был кандидатом педагогических наук, профессором, отличником народного просвещения СССР, заслуженным работником физической культуры и спорта России и Бурятии.

Турнир собрал более 400 спортсменов. Он проходит в здании республиканского лукодрома.

Борис Санданов родился в 1924 году в улусе Загустай Хоринского (ныне Кижингинского) аймака Бурятии. В Улан-Удэ окончил девять классов, а затем фабрично-заводское училище при судостроительном заводе, начал трудиться кочегаром парохода.

Был участником Великой Отечественной войны. С 1942 по 1947 год прошёл путь от курсанта учебного подразделения до старшины стрелковой роты, комсорга батальона. Воевал против японской (Квантунской) армии. Награждён орденом Великой Отечественной войны П степени и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Первые годы после войны были связаны с комсомолом, а в 1948 году его направили на учебу в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. После её окончания руководил военно-физкультурным отделом обкома комсомола. В 1954 году получил ответственную должность председателя комитета по физической культуре и спорту при совмине республики.

Он всеми силами способствовал и помогал становлению стрельбы из лука и вольной борьбы в Бурятии. В годы его работы в Улан-Удэ был построен Дом спорта – крупнейшее на тот момент спортсооружение республики.

Затем трудился на телевидении, где прошёл путь от начальника операторской группы до заместителя директора телевидения.

В 1971 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Это была первая работа в области физической культуры и спорта в Бурятии.

Три десятилетия возглавлял федерацию стрельбы из лука. При Борисе Санданове стрельба из лука стала опорным, олимпийским видом спорта, а Бурятия — одним из ведущих регионов в сфере стрельбы из лука.

- И не случайно Санданов пользовался безграничным уважением в спортивном мире, в частности, в кругу лучников. По его инициативе в Бурятии построен лукодром, в арсенале мэргэнов появилась качественная матчасть. В 70-80-е годы он «выбил» японские луки «Ямаха» и «Макита». Благодаря его стараниям получил квартиру известный лучник Валерий Лысенко, а заслуженный мастер СССР Мэлс Дабаев переехал на постоянное жительство в Бурятию. Голубой мечтой Бориса Дамбаевича стала идея об организации производства современных луков и корбоновых стрел. В девяностые годы этот его проект выглядел идиллическим. Но сегодня многие понимают, что привыкший доводить начатое дело до конца Санданов воплотил бы эту идею в жизнь, отпусти ему судьба для жизни еще лет десять…- говорится в статье журналиста Баясхалана Дабаин.

25 лет проработал в Бурятском педагогическом институте. Из них 17 лет занимал пост декана факультета физической культуры.

Подготовил сотни учеников, опубликовал десятки научных статей и монографий.

Ушёл из жизни в 1995 году в Улан-Удэ.
спорт стрельба из лука

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