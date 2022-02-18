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В женском монастыре в Бурятии отметили Сретение Господне

Общество, 
Литургию совершил Бурятский митрополит Иосиф

15 февраля в единственном в Бурятии женском монастыре в селе Батурино отметили один из главных церковных праздников – Сретение Господне. Литургию совершил Бурятский митрополит Иосиф.

Православные верят, что в этот день произошла встреча ветхозаветного праведника Симеона с младенцем Иисусом. Это произошло на 40-й день от Рождества Христова. Согласно евангельской версии, в этот день Богоматерь Дева Мария и праведный Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, исполняя традицию, принятую в древней Иудее в отношении сыновей-первенцев. Там Богоматерь и Иосиф принесли храмовую жертву — двух голубей, что в христианстве трактуется как символ чистоты и мудрости.

Младенца Иисуса в Храме приветствовали ветхозаветные праведники — Симеон, которого в христианстве принято называть Богоприимцем, и пророчицу Анну. Согласно христианской трактовке этого события, Симеон и Анна признали в Иисусе будущего Спасителя (Мессию) и благословили его. В христианстве Сретение символизирует неразрывную связь Ветхого и Нового Заветов.

Сретенский женский монастырь работает с 2000 года. На сегодняшний день настоятельницей монастыря является Игумения Ника (Толмачёва), которая была назначена в обитель в 2010 году.

Сейчас в обители 14 насельниц, среди них монахини, инокини и послушницы.

В сибирских условиях обители круглый год выращивают овощи (огурцы, помидоры, редис, зелень) и рассаду для высадки в грунт весной. Как заявляет игуменья, все включая её, трудятся одинаково.

- Такие территории невозможно обработать с таким количеством людей – это все понимают, все знают. Мы проводим капельный полив везде, в теплицах, на улицах, просто краники открываются и поливается. Мы много делаем заготовок, сами кушаем и добрых людей угощаем, - поделилась Игумения Ника.

Также в Сретенском монастыре есть общая трапезная, небольшая пекарня, иконная лавка, швейная и вышивальные мастерские.
православие монастырь

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