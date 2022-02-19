В Улан-Удэ днём -14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -10,-15, местами -20,-25.
В Улан-Удэ переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура днём -13,-15.
В Бурятии облачная погода
Общество, Фото:
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