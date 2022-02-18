В Улан-Удэ прошёл творческий вечер актрисы Марины Ланиной





17 февраля в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошёл творческий вечер заслуженной артистки России, лауреата Государственной премии Бурятии Марины Ланиной. Вечер был посвящён юбилею актрисы. В этот день состоялся финальный показ спектакля «Жанна» (16+) по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Анатолия Баскакова, сообщили в пресс-службе театра.«Жанна» – очень значимый для актрисы спектакль, эта работа стала одной из самых ярких и заметных в творческой биографии Марины Ланиной. Её героиня такая же сильная и красивая женщина, свободная, успешная и независимая, как и сама Марина. Пьеса Ярославы Пулинович – смелая, точная, это размышление о предательстве, поиске счастья и горкой цене за успех.В финале зрители наградили актрису громкими аплодисментами и цветами за игру, пережитые эмоции и талант.На творческом вечере присутствовали родные, друзья и коллеги Марины Ланиной, а также поклонники творчества актрисы.С поздравительной речью к Марине Ланиной обратился заместитель министра культуры Бурятии Баир Цыбиков:– Спасибо вам огромное за незабываемый вечер! Вами созданы поистине яркие образы, и сегодня мне удалось лично в этом убедиться. Хочется пожелать вам дальнейшего творческого успеха, здоровья и благополучия. Примите сегодня самые теплые поздравления от министерства культуры Бурятии и лично от министра Соелмы Баяртуевны.Поздравили актрису председатель Союза театральных деятелей Бурятии, заслуженный артист России Дмитрий Панков и директор Русского драматического театра Наталья Светозарова.– Всегда приятно увидеть артиста на сцене и в его творческий вечер разделить с ним все радости или горести того образа, который он передает, – отметил Дмитрий Леонидович.– Вы всегда такая яркая, красивая, молодая, открытая, всегда с оптимизмом. И я знаю, что вы очень любите своих зрителей, и хочу, чтобы вы как можно дольше радовали и нас, коллег, и своих зрителей. Спасибо вам! – сказала Наталья Николаевна и подарила Марине Ланиной буклет с её знаменательными ролями, сыгранными за годы служения в театре.Актёр Евгений Винокуров поздравил актрису и исполнил её любимую песню.Присоединился к тёплым словам заслуженный деятель искусств России, режиссёр Анатолий Баскаков.– Театр живёт на таких людях, как Марина, которые искренне отдают себе отчет в том, что только она должна отдать себя и только тогда театр будет улыбаться, радоваться и иметь успех. Только так, как отдаёт она, - подчеркнул он.В финале вечера заслуженная артистка России Марина Ланина обратилась к публике:– Я очень люблю вас! Без вас, правда, нет жизни на земле. Вы приходите, ваши улыбки, как бы ни сыграли, чтобы мы ни сделали, вы всегда аплодируете, улыбаетесь. Вы такие классные! Я вас люблю! Спасибо вам огромное и низкий поклон!