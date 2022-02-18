По приросту заболеваемости ковидом Забайкалье на втором месте в России

Забайкальский край вошёл в активную фазу распространения инфекции позднее остальных регионов



Вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова на заседании оперштаба 18 февраля заявила, что в регионе ждут рост заболеваемости коронавирусом – на пиковых значениях возможно увеличение до более чем двух тысяч заболевших в сутки. Об этом сообщается на официальном портале края.



Почти 2 тысячи заболевших регистрируют в Забайкалье два дня подряд: 17 февраля зафиксирован антирекорд за всю пандемию – 1 985 человек заболели. 18 февраля сообщалось о 1 973 заболевших.



- Значения прироста заболеваемости в Забайкалье являются вторыми по России, потому что мы вступили в активную фазу распространения заболеваемости позднее остальных регионов. По первичным оценкам Роспотребнадзора, на текущей и следующей неделе, скорее всего, будут пиковые значения. Думаю, что две тысячи заболевших в сутки – это не предел, — цитируются в сообщении слова Инны Щегловой.



Она уточнила, что крайне важно соблюдать меры санитарной безопасности и проводить проверки точек общественного питания и торговых центров.

