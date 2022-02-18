Забайкальский край вошёл в активную фазу распространения инфекции позднее остальных регионов
Вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова на заседании оперштаба 18 февраля заявила, что в регионе ждут рост заболеваемости коронавирусом – на пиковых значениях возможно увеличение до более чем двух тысяч заболевших в сутки. Об этом сообщается на официальном портале края.
Почти 2 тысячи заболевших регистрируют в Забайкалье два дня подряд: 17 февраля зафиксирован антирекорд за всю пандемию – 1 985 человек заболели. 18 февраля сообщалось о 1 973 заболевших.
- Значения прироста заболеваемости в Забайкалье являются вторыми по России, потому что мы вступили в активную фазу распространения заболеваемости позднее остальных регионов. По первичным оценкам Роспотребнадзора, на текущей и следующей неделе, скорее всего, будут пиковые значения. Думаю, что две тысячи заболевших в сутки – это не предел, — цитируются в сообщении слова Инны Щегловой.
Она уточнила, что крайне важно соблюдать меры санитарной безопасности и проводить проверки точек общественного питания и торговых центров.
По приросту заболеваемости ковидом Забайкалье на втором месте в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом сообщили в минздраве республики
«Я очень вас люблю», - обратилась со сцены актриса
Забайкальский край вошёл в активную фазу распространения инфекции позднее остальных регионов
Авторы скульптуры выразили романтику, молодость и энтузиазм строителей БАМа
Строительство обошлось в семь миллионов рублей
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие дни
От суммы дорогостоящих процедур можно вернуть 13 процентов
Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах
На этот раз сдали несколько домов в 105-м квартале
Юные участницы ансамбля «Булжамуур» исполнят танец для защитников Отечества
Протяжённость пути составит 3600 км
Иркутский депутат предлагал заменить трамваи на другой вид транспорта
Самые огромные свалки находятся в трёх районах Бурятии
Получателями стали 7,5 тысяч семей
Мероприятия разрешено проводить только в онлайн-формате