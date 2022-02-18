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В поликлиниках Улан-Удэ не возобновили плановые приёмы

В поликлиниках Улан-Удэ не возобновили плановые приёмы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Об этом сообщили в минздраве республики

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии сообщили, что плановые приёмы в поликлиниках Улан-Удэ не осуществляются. На своей странице в Instagram опубликовали обновлённый список медучереждений, в которых открыты плановые приёмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министерство опубликовало список медицинских организаций, который возобновили плановый приём. Список пополнился ещё на три организации.

- Информация о плановых приёмах в поликлиниках будет размещена на информационных ресурсах министерства. Следите за обновлениями, - отметили в пресс-службе.









Как сообщал «Байкал-Daily», плановый приём пациентов был приостановлен с 27 января, причиной тому стали введённые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В начале этой недели часть ограничений сняли, а ежесуточный прирост заболеваемости стал постепенно снижаться.


поликлиника

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