В поликлиниках Улан-Удэ не возобновили плановые приёмы

Об этом сообщили в минздраве республики
В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии сообщили, что плановые приёмы в поликлиниках Улан-Удэ не осуществляются. На своей странице в Instagram опубликовали обновлённый список медучереждений, в которых открыты плановые приёмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях министерство опубликовало список медицинских организаций
, который возобновили плановый приём. Список пополнился ещё на три организации.
- Информация о плановых приёмах в поликлиниках будет размещена на информационных ресурсах министерства. Следите за обновлениями, - отметили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», плановый приём пациентов был приостановлен с 27 января,
причиной тому стали введённые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В начале этой недели часть ограничений сняли,
а ежесуточный прирост заболеваемости стал постепенно снижаться.
Об этом сообщили в минздраве республики
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