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Глава Бурятии открыл ФАП в Шаманке

Глава Бурятии открыл ФАП в Шаманке
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Строительство обошлось в семь миллионов рублей

В селе Шаманка Курумканского района Бурятии открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Событие состоялось 18 февраля во время рабочего визита в район главы Бурятии Алексея Цыденова.

 
ФАП возведён во исполнение наказов жителей. Мероприятие профинансировано из средств федеральной программы «Модернизация первичного звена» на сумму почти семь млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В пункте работает специалист, привлечённый по программе «Земский фельдшер». В медучреждении обустроили кабинет приёма фельдшера, процедурный кабинёт, совмещенный с прививочным, помещения для персонала и хранения лекарств, санузел, бытовое помещение. Закуплены медицинская мебель и оборудование, в том числе дефибриллятор, 12-канальный аппарат ЭКГ, редуктор кислорода.

- Я в первую очередь хочу всех поздравить с тем, что здравоохранение становится ближе, потому что наши люди могут быть здоровее, получать больше помощи. Я даже не знаю, чему больше рад: новому ФАПу или новому специалисту, поскольку у нас большой дефицит специалистов. Поэтому, то, что здесь разом и ФАП, и специалист – это очень хорошо. Я хочу пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы дети были весёлые. Вообще, у нас большая программа модернизации здравоохранения в республике, идёт модернизация первичного звена. В этом году мы начинаем строить новую инфекционную больницу у нас в республике, начнёт работать Центр ядерной медицины, - обратился к присутствующим на открытии Алексей Цыденов

Как отметила глава сельского поселения Сахули (куда входит село Шаманка) Маргарита Иванова, за последние пять-семь лет в селе почти каждый год строят новые объекты.

- Например, у нас в селе Сахули тоже построен ФАП, проведён капитальный ремонт дома культуры, построена модульная котельная для Сахулинской средней общеобразовательной школы, и теперь появился этот новый ФАП. Здание новое, пациенты – это жители нашего села, здесь и дети, и трудоспособное население, и пенсионеры получают медицинскую помощь в комфортных условиях, - отметила Маргарита Иванова.

фельдшерско-акушерский пункт глава Бурятии Алексей Цыденов

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