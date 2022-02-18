Следующий этап состоится завтра, 19 февраля
В Бурятии возобновлено проведение этапов открытого чемпионата республики по ледовым кольцевым автогонкам. Следующий этап состоится 19 февраля на льду карьера в районе посёлка Исток и села Сужа.
Регистрация участников начнётся в 9:00. В 13:00 пройдёт официальное открытие соревнований, сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».
Чемпионат проводится в следующих классах автомобилей:
- Класс «1» – передний привод, любой тип гражданской резины;
- Класс «2» – задний привод, любой тип гражданской резины;
- Класс «3» - полный привод на любой гражданской резине;
- Класс «4» – автомобили, с приводом на переднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);
- Класс «5» – автомобили, с приводом на заднюю ось (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм);
- Класс «6» – автомобили, с полным приводом (спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм).
Напомним, что второй этап чемпионата по ледовым кольцевым автогонкам должен был состоятся 29 января. Однако он был перенесён до улучшения эпидемиологической обстановки.
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В Бурятии возобновлены ледовые автогонки
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