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В Бурятии обещают тёплые выходные

В Бурятии обещают тёплые выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие дни

В выходные в Бурятии ожидается потепление. Дневные температуры местами достигнут -10, -15 градусов. Однако ночные температуры на севере будут довольно суровыми – до -40 градусов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -26,-31, местами -36,-41, днём -10,-15, местами -20,-25.

В воскресенье, 20 февраля, облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью и южной половине до умеренного снегопада. Ветер ночью юго-западный слабый, днём с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -27,-32, при снеге 18-23, по северу до -35,-40, днём -12-17, местами -6,-11, по северу -19,-24.

Новая неделя, 21 февраля, не сильно удивит изменениями в погоде. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -22,-27, по северу до -34,-39, днём -10,-15, местами до -5, по северу -18,-23.
прогноз погоды

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