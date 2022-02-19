«Сезон Doждей» представит совместную программу с камерным оркестром Новосибирска
20 февраля в концертном зале Иркутской областной филармонии пройдёт совместное выступление филармонического камерного оркестра Новосибирска под управлением Ильи Дербилова и рок-группа «Сезон Doждей» из Улан-Удэ. Слушателям представят программу «LIVE с оркестром», в которой прозвучат авторские произведения Ивана Уланова – лидера и вокалиста группы «Сезон Doждей».
Камерный оркестр Новосибирской филармонии существует с начала 90-х, в составе выступают молодые музыканты. Оркестр предлагает слушателям необычные программы с участием исполнителей на разнообразных экзотических инструментах, сотрудничает с современными и самобытными музыкальными коллективами, в том числе, с музыкальной группой «Сезон Doждей». За дирижёрским пультом в этот вечер предстанет Илья Дербилов из Санкт-Петербурга – представитель молодого поколения российских дирижёров, продолжатель традиций петербургской дирижёрской школы.
Концерт пройдёт в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны», сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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Рок-группа из Улан-Удэ выступит в Иркутске
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