В Улан-Удэнской епархии его отметят чередой мероприятий
Ежегодно 14 марта отмечается День православной книги, приуроченный к памятной исторической дате выпуска первой датированной на Руси печатной книги «Апостол» диакона Ивана Фёдорова. Праздник отметят в Бурятии чередой мероприятий. Одним из них будет конкурс чтецов, который состоится среди воспитанников православных центров духовно-нравственного воспитания и воскресных школ Улан-Удэнской епархии.
- Интеллектуальное состязание такого рода впервые состоялось в прошлом году. Подобная практика публичного чтения явилась для ребят огромным положительным опытом, потому как большинство из выступающих данный опыт получили впервые, - сообщает пресс-служба епархии.
Помимо данного конкурса, в рамках празднования Дня православной книги, при приходах епархии будут организованы различные встречи, литературные вечера, викторины и квесты.
Также состоится региональный конкурс детских рассказов, былин и стихотворений «Наша вера славна – наша вера Православна!». Темами творческих работ станут православная вера и культура; духовно-нравственные ценности (о добром поступке и т.д.); земное и небесное (о православных храмах и праздниках); князья, цари и военачальники, прославленные в лике святых; славные страницы истории моей страны.
Для участия в конкурсе приглашаются приходы храмов и воскресные школы Улан-Удэнской епархии, а так же общеобразовательные школы Бурятии.
Итогом конкурса будет награждение победителей в различных номинациях дипломами, грамотами за участие и призами.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии пройдут Дни православной книги
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