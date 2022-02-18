 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

Пауэрлифтер из Бурятии выиграл чемпионат России

Пауэрлифтер из Бурятии выиграл чемпионат России
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта РБ
Энвер Ниязиев стал абсолютным чемпионом страны в классическом жиме

Чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму лёжа) принес сборной Бурятии три медали в жимах классическом и экипировочном. Более 190 сильнейших спортсменов из 54 субъектов страны приняли участие в соревновании, прошедшем с 14 по 18 февраля в Москве. Бурятия была представлена пятью спортсменами.

Абсолютным чемпионом страны в классическом жиме стал Энвер Ниязиев с результатом 232,5 кг. Также спортсмен в тяжёлой тактической борьбе занял третье место с результатом 315 кг в экипировочном жиме, выполнив норматив мастера спорта России. Хотелось бы отметить, что за последние десять лет победа Энвера – это первая победа представителя Бурятии среди мужчин на чемпионате страны.

Среди женщин в весовой категории до 52 кг в классическом жиме спортсменка из Бурятии Оксана Ильина стала бронзовым призёром соревнований с результатом 70 кг.

Добавим, что ещё один представитель республики Евгений Афанасьев с результатом 235 кг в жиме экипировочном выполнил норматив мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
пауэрлифтинг Бурятия чемпионат России спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В поликлиниках Улан-Удэ не возобновили плановые приёмы
В поликлиниках Улан-Удэ не возобновили плановые приёмы
Общество, 18.02.2022
Об этом сообщили в минздраве республики
В Улан-Удэ прошёл творческий вечер актрисы Марины Ланиной
В Улан-Удэ прошёл творческий вечер актрисы Марины Ланиной
Общество, 18.02.2022
«Я очень вас люблю», - обратилась со сцены актриса
По приросту заболеваемости ковидом Забайкалье на втором месте в России
По приросту заболеваемости ковидом Забайкалье на втором месте в России
Общество, 18.02.2022
Забайкальский край вошёл в активную фазу распространения инфекции позднее остальных регионов
В Улан-Удэ установят скульптуру четырёх строителей БАМа
В Улан-Удэ установят скульптуру четырёх строителей БАМа
Общество, 18.02.2022
Авторы скульптуры выразили романтику, молодость и энтузиазм строителей БАМа
Глава Бурятии открыл ФАП в Шаманке
Глава Бурятии открыл ФАП в Шаманке
Общество, 18.02.2022
Строительство обошлось в семь миллионов рублей
В Бурятии обещают тёплые выходные
В Бурятии обещают тёплые выходные
Общество, 18.02.2022
Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие дни
Процедуры красоты помогут получить налоговый вычет в Улан-Удэ⠀
Процедуры красоты помогут получить налоговый вычет в Улан-Удэ⠀
Общество, 18.02.2022
От суммы дорогостоящих процедур можно вернуть 13 процентов
«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей
«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей
Общество, 18.02.2022
Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах
В Улан-Удэ обманутые дольщики получают ключи от квартир
В Улан-Удэ обманутые дольщики получают ключи от квартир
Общество, 18.02.2022
На этот раз сдали несколько домов в 105-м квартале
Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру
Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру
Общество, 18.02.2022
Юные участницы ансамбля «Булжамуур» исполнят танец для защитников Отечества
В Иркутске решили оставить трамваи
В Иркутске решили оставить трамваи
Общество, 18.02.2022
Иркутский депутат предлагал заменить трамваи на другой вид транспорта
В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок
В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок
Общество, 18.02.2022
Самые огромные свалки находятся в трёх районах Бурятии
В районе Бурятии приостановили массовые мероприятия
В районе Бурятии приостановили массовые мероприятия
Общество, 18.02.2022
Мероприятия разрешено проводить только в онлайн-формате

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^