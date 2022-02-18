Пауэрлифтер из Бурятии выиграл чемпионат России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Энвер Ниязиев стал абсолютным чемпионом страны в классическом жиме



Чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму лёжа) принес сборной Бурятии три медали в жимах классическом и экипировочном. Более 190 сильнейших спортсменов из 54 субъектов страны приняли участие в соревновании, прошедшем с 14 по 18 февраля в Москве. Бурятия была представлена пятью спортсменами.



Абсолютным чемпионом страны в классическом жиме стал Энвер Ниязиев с результатом 232,5 кг. Также спортсмен в тяжёлой тактической борьбе занял третье место с результатом 315 кг в экипировочном жиме, выполнив норматив мастера спорта России. Хотелось бы отметить, что за последние десять лет победа Энвера – это первая победа представителя Бурятии среди мужчин на чемпионате страны.



Среди женщин в весовой категории до 52 кг в классическом жиме спортсменка из Бурятии Оксана Ильина стала бронзовым призёром соревнований с результатом 70 кг.



Добавим, что ещё один представитель республики Евгений Афанасьев с результатом 235 кг в жиме экипировочном выполнил норматив мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

