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В Улан-Удэ обманутые дольщики получают ключи от квартир

В Улан-Удэ обманутые дольщики получают ключи от квартир
Общество,  Фото:fondpg.ru
На этот раз сдали несколько домов в 105-м квартале

В Улан-Удэ в эти дни начался процесс передачи помещений ООО «Домстройкомплект» бывшим обманутым дольщикам. Речь идёт о домах №№ 43, 44, 45 в 105-м микрорайоне.

Дольщики осматривают свои квартиры, получают ключи, акты приёма-передачи и документы на тепло-, водо- и электросчётчики, сообщили в Фонде поддержки дольщиков в Бурятии.



Договоры долевого участия застройщик ООО «Домстройкомплект» начал заключать с гражданами в 2014 году. Полтора года стройка двигалась, а потом была заморожена. В 2020 году «Домстройкомплект» был признан банкротом.

В марте 2021 года решением Арбитражного суда полномочия застройщика были переданы некоммерческой организации «Фонд поддержки граждан-участников долевого строительства на территории Республики Бурятия».

Конкурс на строительный подряд выиграла местная компания «Бархан».

– Вам любой строитель скажет, что легче с нуля строить, чем за кем-то достраивать, – говорит директор ООО «Бархан» Вячеслав Николаев. – Были свои нюансы и проектно-технические, и финансовые, но мы со всеми задачами справились. Объект ввели в срок.

Финансирование работ шло из федерального и республиканского бюджетов в рамках соглашения, заключенного между публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и региональным Фондом поддержки дольщиков.

Перед новым, 2022 годом, три из четырех домов «Домстройкомплекта» ввели в эксплуатацию. Квартиры сдаются с черновой отделкой, в чистовой отделке передаются места общего пользования – подъезды. В каждой квартире имеются счётчики холодного и горячего водоснабжения, тепло- и электросчётчики.

– Настал долгожданный день, когда мы получили ключи от квартир, – говорит участник долевого строительства Александр. – Ждали долгое время. Сегодня видно, что государство помогает обманутым дольщикам и решило нашу проблему по своим схемам. Всё получилось. Молодцы!

Ключи от квартир в эти дни получат 150 дольщиков объекта. Общая площадь трёх сданных домов составляет 6900 квадратных метров.

До конца текущего года планируется ввести последний, четвёртый, объект ООО «Домстройкомплект» площадью 2950 квадратных метров, должны быть восстановлены в правах 52 дольщика.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 февраля в Улан-Удэ ключи от квартир получили дольщики ещё одной проблемной новостройки – ЖК «Новосёл» в 140А квартале. В церемонии в том числе участвовал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Проблема «обманутых дольщиков» сдвинулась в Улан-Удэ с места в 2018 году. Одним из первых достроенных объектов стал дом на улице Ключевская, дольщики которого не раз устраивали митинги и пикеты.

обманутые дольщики новостройки

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