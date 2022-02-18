«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей

Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах



На заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой были затронуты вопросы повышения эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формирования каталога практик предоставления социальной помощи.



Как отметила вице-спикер Госдумы, комиссия промониторила меры поддержки молодых семей по всей стране и отметила основные проблемы в вопросе их предоставления. Среди проблем названы отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также отсутствие единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Об этом сообщает издание mkset.ru.



- Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах. Из них меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти. Только пять регионов готовы предоставить максимальный набор мер. Это Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия. В этих регионах молодые семьи пользуются поддержкой при приобретении жилья и другими видами помощи молодым и студенческим семьям, - рассказала Анна Кузнецова.



Но, по словам Кузнецовой, далеко не все семьи, имеющие право на поддержку, её получают. Только 51% всех молодых семей в России, которые подали соответствующие заявки в 2018-2020 годах, получили помощь. Остальные не смогли воспользоваться мерами поддержки.



- Для решения проблем в этой сфере необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идёт об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов, - отметила Кузнецова.



Инициативы партии уже получили поддержку министерства образования РФ. В ведомстве отметили, что рекомендации по поддержке студенческих семей будут готовы к 1 сентября.



Замминистра науки Григорий Гуров поднял вопрос о необходимости продумать дополнительные меры материальной поддержки студенческих семей – предоставление льгот на оплату обучения, организацию летнего отдыха и санаторное лечение, использование спортивной инфраструктуры университетов и т.д.



- Наша задача - выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки, - подчеркнул Григорий Гуров.



Предложения комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи оценили и в министерстве труда и социальной защиты РФ. В ведомстве указали, что основной мерой поддержки молодых семей остается маткапитал.



- Вместе с «Единой Россией» мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы, - указала первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.



По итогам заседания Анна Кузнецова призвала создать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям, а также по возможности сформировать базу для предварительной оценки их эффективности.



Как сообщает сайт ER.ru, все предложения, прозвучавшие на заседании комиссии «Единой России», будут проработаны с экспертами.



- Молодёжь Бурятии – будущее региона. В республике, как и на большей части территории страны, молодые семьи часто нуждаются в улучшении жилищных условий. Чтобы повысить уровень жизни молодёжи, в республике реализуется программа «Обеспечение жильём молодых семей», по которой в прошлом году было выделено более 79 миллионов рублей. В итоге 127 молодых семей Бурятии получили жилищные сертификаты. Двадцати молодым семьям – участникам программы – была предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении одного ребёнка, а в этом году планируется предоставить социальные выплаты ещё 141 молодой семье. Кроме этого, была продолжена реализация республиканского проекта «100 идей для счастливых семей», проведены республиканские конкурсы «Лучшая молодая семья», «Супермама-2021» и всероссийский конкурс «Семья года», – прокомментировал Иван Козырев, министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, сторонник партии «Единая Россия».

