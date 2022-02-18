 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 февраля

17 февраля

Популярное

«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей

«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах

На заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой были затронуты вопросы повышения эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формирования каталога практик предоставления социальной помощи.

Как отметила вице-спикер Госдумы, комиссия промониторила меры поддержки молодых семей по всей стране и отметила основные проблемы в вопросе их предоставления. Среди проблем названы отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также отсутствие единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Об этом сообщает издание mkset.ru.

- Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах. Из них меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти. Только пять регионов готовы предоставить максимальный набор мер. Это Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия. В этих регионах молодые семьи пользуются поддержкой при приобретении жилья и другими видами помощи молодым и студенческим семьям, - рассказала Анна Кузнецова.

Но, по словам Кузнецовой, далеко не все семьи, имеющие право на поддержку, её получают. Только 51% всех молодых семей в России, которые подали соответствующие заявки в 2018-2020 годах, получили помощь. Остальные не смогли воспользоваться мерами поддержки.

- Для решения проблем в этой сфере необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идёт об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов, - отметила Кузнецова.

Инициативы партии уже получили поддержку министерства образования РФ. В ведомстве отметили, что рекомендации по поддержке студенческих семей будут готовы к 1 сентября.

Замминистра науки Григорий Гуров поднял вопрос о необходимости продумать дополнительные меры материальной поддержки студенческих семей – предоставление льгот на оплату обучения, организацию летнего отдыха и санаторное лечение, использование спортивной инфраструктуры университетов и т.д.

- Наша задача - выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки, - подчеркнул Григорий Гуров.

Предложения комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи оценили и в министерстве труда и социальной защиты РФ. В ведомстве указали, что основной мерой поддержки молодых семей остается маткапитал.

- Вместе с «Единой Россией» мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы, - указала первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

По итогам заседания Анна Кузнецова призвала создать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям, а также по возможности сформировать базу для предварительной оценки их эффективности.

Как сообщает сайт ER.ru, все предложения, прозвучавшие на заседании комиссии «Единой России», будут проработаны с экспертами.

- Молодёжь Бурятии – будущее региона. В республике, как и на большей части территории страны, молодые семьи часто нуждаются в улучшении жилищных условий. Чтобы повысить уровень жизни молодёжи, в республике реализуется программа «Обеспечение жильём молодых семей», по которой в прошлом году было выделено более 79 миллионов рублей. В итоге 127 молодых семей Бурятии получили жилищные сертификаты. Двадцати молодым семьям – участникам программы – была предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении одного ребёнка, а в этом году планируется предоставить социальные выплаты ещё 141 молодой семье. Кроме этого, была продолжена реализация республиканского проекта «100 идей для счастливых семей», проведены республиканские конкурсы «Лучшая молодая семья», «Супермама-2021» и всероссийский конкурс «Семья года», – прокомментировал Иван Козырев, министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, сторонник партии «Единая Россия».
Единая Россия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей
«Единая Россия» сформировала рекомендации по поддержке молодых семей
Общество, 18.02.2022
Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах
Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру
Образцовый ансамбль народного танца в Улан-Удэ готовит премьеру
Общество, 18.02.2022
Юные участницы ансамбля «Булжамуур» исполнят танец для защитников Отечества
В Иркутске решили оставить трамваи
В Иркутске решили оставить трамваи
Общество, 18.02.2022
Иркутский депутат предлагал заменить трамваи на другой вид транспорта
В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок
В Бурятии предложили создать единый реестр нелегальных свалок
Общество, 18.02.2022
Самые огромные свалки находятся в трёх районах Бурятии
В районе Бурятии приостановили массовые мероприятия
В районе Бурятии приостановили массовые мероприятия
Общество, 18.02.2022
Мероприятия разрешено проводить только в онлайн-формате
Супермаркет мусора на Байкале заработал 170 тысяч рублей
Супермаркет мусора на Байкале заработал 170 тысяч рублей
Общество, 18.02.2022
Деньги направят на проведение экологических акций
Жительница Бурятии перепутала инфаркт с болью в желудке
Жительница Бурятии перепутала инфаркт с болью в желудке
Общество, 18.02.2022
Пациентка списывала всю боль на «нервы»
В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС
В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС
Общество, 18.02.2022
Мэр поручил внести предложения по работе с дачными и садовыми товариществами
Улан-удэнка стала лауреатом госпремии Бурятии в 13 лет
Улан-удэнка стала лауреатом госпремии Бурятии в 13 лет
Общество, 18.02.2022
Девочка побеждала в десятках престижнейших музыкальных конкурсов
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится выше 1000
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится выше 1000
Общество, 18.02.2022
За сутки госпитализировали более 120 пациентов с коронавирусом
На «Лыжню России» в Улан-Удэ будут пускать по QR-кодам
На «Лыжню России» в Улан-Удэ будут пускать по QR-кодам
Общество, 18.02.2022
«Лыжня России» в столице Бурятии состоится, но с особыми условиями
В Улан-Удэ подмывается и разрушается фундамент нескольких домов
В Улан-Удэ подмывается и разрушается фундамент нескольких домов
Общество, 18.02.2022
Строительства «ливнёвки» пришлось добиваться через суд
В Бурятии каждый второй автолюбитель мечтает о гараже
В Бурятии каждый второй автолюбитель мечтает о гараже
Общество, 18.02.2022
Цены на гаражи выросли в среднем на 23%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^