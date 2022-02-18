Уроженка Байкальска примет участие в Паралимпиаде в Пекине

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Варвара Ворончихина будет вести борьбу за медали в соревнованиях по горнолыжному спорту



Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина включена в состав команды для участия в XIII Паралимпийских зимних играх, которые будут проходить с 4 по 13 марта в Пекине в Китае. Она примет участие в соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в этом сезоне Варвара Ворончихина показала очень высокие результаты на всех международных соревнованиях, в которых участвовала. Она выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета (МПК) по горнолыжному спорту, опередив восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Мари Боше.



В состав паралимпийской команды включён 71 спортсмен из 20 субъектов Российской Федерации. Наши атлеты представлены во всех видах программы Паралимпийских игр и будут вести борьбу за 61 комплект медалей из 78. Всего в составе российской делегации 185 человек.



Варвара Ворончихина – мастер спорта России. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Планируется, что после 25 февраля Варвара в составе команды вылетит в Пекин. В настоящее время спортсменка находится на тренировочном сборе в Южно-Сахалинске.

