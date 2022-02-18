Варвара Ворончихина будет вести борьбу за медали в соревнованиях по горнолыжному спорту
Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина включена в состав команды для участия в XIII Паралимпийских зимних играх, которые будут проходить с 4 по 13 марта в Пекине в Китае. Она примет участие в соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в этом сезоне Варвара Ворончихина показала очень высокие результаты на всех международных соревнованиях, в которых участвовала. Она выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета (МПК) по горнолыжному спорту, опередив восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Мари Боше.
В состав паралимпийской команды включён 71 спортсмен из 20 субъектов Российской Федерации. Наши атлеты представлены во всех видах программы Паралимпийских игр и будут вести борьбу за 61 комплект медалей из 78. Всего в составе российской делегации 185 человек.
Варвара Ворончихина – мастер спорта России. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Планируется, что после 25 февраля Варвара в составе команды вылетит в Пекин. В настоящее время спортсменка находится на тренировочном сборе в Южно-Сахалинске.
Уроженка Байкальска примет участие в Паралимпиаде в Пекине
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