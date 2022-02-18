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Уроженка Байкальска примет участие в Паралимпиаде в Пекине

Уроженка Байкальска примет участие в Паралимпиаде в Пекине
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Варвара Ворончихина будет вести борьбу за медали в соревнованиях по горнолыжному спорту

Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина включена в состав команды для участия в XIII Паралимпийских зимних играх, которые будут проходить с 4 по 13 марта в Пекине в Китае. Она примет участие в соревнованиях по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в этом сезоне Варвара Ворончихина показала очень высокие результаты на всех международных соревнованиях, в которых участвовала. Она выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета (МПК) по горнолыжному спорту, опередив восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Мари Боше.

В состав паралимпийской команды включён 71 спортсмен из 20 субъектов Российской Федерации. Наши атлеты представлены во всех видах программы Паралимпийских игр и будут вести борьбу за 61 комплект медалей из 78. Всего в составе российской делегации 185 человек.

Варвара Ворончихина – мастер спорта России. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. Планируется, что после 25 февраля Варвара в составе команды вылетит в Пекин. В настоящее время спортсменка находится на тренировочном сборе в Южно-Сахалинске.
Байкальск Паралимпийские игры спорт горнолыжный спорт

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