16 февраля с подрядчиком заключен контракт на строительство
В Забайкальском крае определена подрядная организация для строительства краевой детской клинической больницы в Чите. С компанией заключен контракт 16 февраля.
- На территории комплекса детской краевой клинической больницы, предназначенного для оказания высокотехнологической медицинской помощи детям, проектом предусмотрено строительство главного корпуса в разных уровнях – пять и шесть этажей, хозяйственный двухэтажный корпус, два контрольно-пропускных пункта, трансформаторная и дизельная подстанция, кислородно-газификационная станция и тёплая стоянка на 6 боксов с отделением санавиации. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в 2024 году, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин.
Министр отметил, что в больнице будет располагаться консультативно-поликлинический центр на 250 посещений в смену, стационар на 450 коек, дневной стационар соматического и хирургического профилей на 20 мест каждый, отделения реанимации и интенсивной терапии на 22 койки, а также оперблок на 10 операционных.
В настоящее время проектная документация и разрешение на строительство переданы подрядной организации, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Чите возведут краевую детскую клиническую больницу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Георгий Кушиташвили встретится в Екатеринбурге с Олареваджу Сегуном
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира памяти профессора Бориса Санданова
16 февраля с подрядчиком заключен контракт на строительство
Сезон уборок стартует сразу после схода снега
Следующий этап состоится завтра, 19 февраля
Мероприятия по запуску очистных в Выдрино начнут с приходом тёплой погоды
В конкурсе приняли участие педагоги и воспитанники детских дошкольных учреждений республики
По итогам заседания будет разработана госпрограмма республики в области научно-технологического развития
Базаржапу Сампилову доводилось выигрывать у чемпиона России
Варвара Ворончихина будет вести борьбу за медали в соревнованиях по горнолыжному спорту
Энвер Ниязиев стал абсолютным чемпионом страны в классическом жиме
Литургию совершил Бурятский митрополит Иосиф
В 2020 году автопарк пополнился двумя новыми автомобилями
Об этом сообщили в минздраве республики
«Я очень вас люблю», - обратилась со сцены актриса