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В Чите возведут краевую детскую клиническую больницу

В Чите возведут краевую детскую клиническую больницу
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
16 февраля с подрядчиком заключен контракт на строительство

В Забайкальском крае определена подрядная организация для строительства краевой детской клинической больницы в Чите. С компанией заключен контракт 16 февраля.

- На территории комплекса детской краевой клинической больницы, предназначенного для оказания высокотехнологической медицинской помощи детям, проектом предусмотрено строительство главного корпуса в разных уровнях – пять и шесть этажей, хозяйственный двухэтажный корпус, два контрольно-пропускных пункта, трансформаторная и дизельная подстанция, кислородно-газификационная станция и тёплая стоянка на 6 боксов с отделением санавиации. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в 2024 году, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин.

Министр отметил, что в больнице будет располагаться консультативно-поликлинический центр на 250 посещений в смену, стационар на 450 коек, дневной стационар соматического и хирургического профилей на 20 мест каждый, отделения реанимации и интенсивной терапии на 22 койки, а также оперблок на 10 операционных.

В настоящее время проектная документация и разрешение на строительство переданы подрядной организации, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Чита Забайкальский край строительство здравоохранение больница

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