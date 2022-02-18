В Чите возведут краевую детскую клиническую больницу

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

16 февраля с подрядчиком заключен контракт на строительство



В Забайкальском крае определена подрядная организация для строительства краевой детской клинической больницы в Чите. С компанией заключен контракт 16 февраля.



- На территории комплекса детской краевой клинической больницы, предназначенного для оказания высокотехнологической медицинской помощи детям, проектом предусмотрено строительство главного корпуса в разных уровнях – пять и шесть этажей, хозяйственный двухэтажный корпус, два контрольно-пропускных пункта, трансформаторная и дизельная подстанция, кислородно-газификационная станция и тёплая стоянка на 6 боксов с отделением санавиации. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в 2024 году, - рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин.



Министр отметил, что в больнице будет располагаться консультативно-поликлинический центр на 250 посещений в смену, стационар на 450 коек, дневной стационар соматического и хирургического профилей на 20 мест каждый, отделения реанимации и интенсивной терапии на 22 койки, а также оперблок на 10 операционных.



В настоящее время проектная документация и разрешение на строительство переданы подрядной организации, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

