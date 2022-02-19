Город передает земельный участок под строительство в собственность края
Чита передаёт земельный участок под строительство спорткомплекса «Динамо» в собственность Забайкальского края. Строительство объекта планируется начать в этом году.
За решение о передаче в безвозмездную собственность земельного участка площадью 1966 квадратных метров на пересечении улиц Ленинградская и Матвеева депутаты думы Читы проголосовали единогласно в ходе заседания 17 февраля, сообщает пресс-служба думы.
По словам заместителя председателя Забайкальской краевой организации «Динамо» Олега Макарова, финансирование проекта предполагается с привлечением инвесторов в рамках программы государственно-частного партнёрства при участии краевого бюджета.
- Среди прочего, в структуре комплекса предусмотрен универсальный зал для игровых видов спорта: тенниса, мини-футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса. Будет организована работа спортивной школы «Динамо», в которой 11 базовыми видами спорта около 600 детей займутся бесплатно. Также предусмотрены специальные помещения для людей с ограниченными по здоровью возможностями, для маломобильных граждан будет работать специальный лифт. Обустроят и общественное спортивное место, где спортом займутся и взрослые и дети. Универсальный спортивный зал, который оборудуют телескопическими трибунами, вместит до 300 зрительских мест, - уточнил Олег Макаров.
В Чите построят спорткомплекс «Динамо»
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