В Иркутске решили оставить трамваи

Иркутский депутат предлагал заменить трамваи на другой вид транспорта



Иркутские депутаты профильной комиссии обсудили перспективы развития городского электрического транспорта, сообщает пресс-служба Думы.



Инициатор встречи, депутат Алексей Кудрявцев отметил, что вопрос очень важный для Иркутска.



–Я предлагаю не убрать транспорт, а именно заменить его на бесшумный, современный и более экономичный, чем трамвай, с помощью которого наш город станет безопаснее и комфортнее для жителей. Они часто обращаются ко мне с жалобами, что жить вдоль трамвайных линий невозможно, – прокомментировал Кудрявцев.



Он отметил, что ключевыми проблемами являются шум, вибрация от проезжающих трамваев, высадка пассажиров посередине проезжей части, из-за чего происходят наезды на иркутян, а также то, что из 50 км трамвайного пути в городе лишь 7 км - специально выделенных. Кроме того, трамваи не оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.



В свою очередь, директор МУП «Иркутскгортранса» Сергей Майок рассказал, что на замену трамваев и сетей потребуется более двух млрд рублей. В конце этого года в городе могут появиться пять трамваев, оборудованных для инвалидов. Он подчеркнул, что наезды на пешеходов происходят, потому что водители не соблюдают правила дорожного движения. Однако проблема с изношенным подвижным составом существует.



Сообщается, что правительство Российской Федерации приступает к запуску программы по модернизации городского электротранспорта, в ней планируют участвовать 13 городов, в том числе Иркутск. В рамках программы планируется обновление инфраструктуры, закупка новых трамваев и электробусов для городов, где износ транспортных средств превышает 75%, а инфраструктуры – 80%.



Иркутск вошел в пилотную программу по модернизации городского электротранспорта, а также подал заявку на инфраструктурный бюджетный кредит в Минстрой РФ, в рамках данного кредита планируется приобрести 10 трамваев, 12 троллейбусов и 100 автобусов.



