В Бурятии семьям выплатили свыше 109 млн за рождение первенца

Получателями стали 7,5 тысяч семей



В Бурятии по состоянию на 1 февраля 2022 года получателями выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка стали уже 7 563 семьи. Это одна из четырёх мер государственной поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография».



С начала текущего года объём финансирования выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в регионе составил более 109 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- По итогам прошлого года получателями ежемесячной выплаты на первенца стали 11 419 семей республики. На реализацию этой меры соцподдержки было израсходовано порядка 1,3 млрд рублей. С 1 января 2022 года проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, зависящих от величины прожиточного минимума. Размер ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка установлен в размере14 086 рублей. Она предоставляется до достижения ребенком возраста трёх лет, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В Бурятии при рождении первенца выплачивается единовременная денежная выплата. Ею воспользовались 286 получателей на сумму порядка 7,7 млн рублей. В 2021 году такая мера поддержки была предоставлена 3 372 получателям на сумму чуть более 88 млн рублей.



