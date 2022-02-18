Чаще всего покупают мусор с берегов Байкала жители Москвы
За три месяца работы онлайн-супермаркет мусора помог экоактивистам Иркутской области собрать 170 тысяч рублей пожертвований на проведение экологических акций. Чаще всего покупают мусор с берегов Байкала жители Москвы и Подмосковья, сообщает ТАСС.
- В основном покупают наиболее дешёвые предметы, которые стоят от 170 до 340 рублей. Это фантики, упаковки от чипсов и лапши быстрого приготовления. Но три раза купили самый дорогой мусор - батарейки, которые стоят 10 тысяч 560 рублей. На первом месте по активности среди покупателей жители Москвы и Московской области, - цитирует ТАСС представителя общественной организации Дарью Винник.
Как сообщал «Байкал-Daily», организация «Мой Байкал» осенью 2021 года открыла онлайн-магазин, где можно купить собранный на берегах озера мусор, и поддержать таким образом активистов. На сайте магазина продаются бутылки, пустые пачки сигарет, упаковки от чипсов, использованные подгузники и тому подобные отходы – всего около 25 видов.
Цены на весь этот мусор определили с помощью профессионального эколога. Он подсчитал стоимость товаров с точки зрения ущерба на природу: как упаковка производится, сроки и особенности разложения, стоимость логистики и переработки.
Пластиковая бутылка из-под пива, например, стоит 306 рублей. Это при условии, что покупать выбирает опцию «Не отправлять мне товар». Если же нужно ещё и включить доставку, цена вырастет до 50 306 рублей. К слову, в описании товара указывается, что эта бутылка будет разлагаться тысячу лет. А к примеру, цена использованных батареек, который наносят огромный вред загрязняющей среде, составляет от 10 560 до 60 560 рублей. По сути магазин - это платформа по сбору пожертвований.
Супермаркет мусора на Байкале заработал 170 тысяч рублей
Общество, Фото:
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