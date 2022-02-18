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В Прибайкальском нацпарке проведут «генеральную уборку»

В Прибайкальском нацпарке проведут «генеральную уборку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Сезон уборок стартует сразу после схода снега

16 февраля в Иркутской области состоялось рабочее совещание по вопросам предстоящих в этом году санитарных мероприятий в границах Прибайкальского национального парка. Свои планы и позиции на нём сверили сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», представители органов региональной и муниципальной власти, общественные организации.

Сезон уборок стартует практически сразу после схода снега и охватит территории нескольких лесничеств: Еланцинского, Островного, Онгурёнского, Листвянского, Маритуйского, Байкальского и Большереченского. Среди мест предстоящей уборки – известные местным жителям и туристам бухты Широкая, Биркин и Орсо, Тутайский залив, мыс Кадильный, окрестности станций КБЖД «Андрияновская» и «Старая Ангасолка», урочище Щегловка и дорога в Черемшанку, а также местность вблизи деревни Нарин-Кунта, М. Шалоты.

- Санитарные уборки нашей природоохранной организацией проводятся ежегодно, в них участвуют сотрудники учреждения, служебная и наёмная тяжёлая техника. Но говорить о решении проблемы несанкционированных свалок, в том числе старых, пока рано: есть проблемные точки, где объёмы ТБО довольно значительны, — например вблизи деревни Нарин-Кунта в Еланцинском лесничестве. Судя по составу и виду мусора, нелегальные полигоны пополняются в течение года и явно не туристами, поэтому необходимы межведомственные усилия по контролю: виновных нужно наказывать! Если же речь о популярных среди гостей Байкала локациях на побережье озера, то мы всегда рады поддержке волонтёров, инициативе местных властей по проведению субботников. В преддверии сезона уборок мы готовы предоставить информацию о месте и времени проведения таких мероприятий с нашей стороны, возможностях учреждения по предоставлению добровольцам транспорта, размещения, расходных материалов и эколого-просветительской поддержки. Координация усилий всех заинтересованных сторон в этом вопросе позволит достичь более весомых результатов, - заявил Василий Пестрев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране территорий.

Заявленные учреждением мероприятия по санитарной очистке территории Прибайкальского национального парка поддержала Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал», корпоративные волонтёры. Для тех, кто желает присоединиться к мероприятиям, такая возможность есть: перечень волонтёрских проектов и анкета участника представлены на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в разделе «Помогайте», сообщает пресс-служба учреждения.
Иркутская область национальный парк мусор уборка уборка мусора

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